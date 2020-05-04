2020-05-04T17:10:28+03:00
Общество

СКР помог смолянам, оставшимся без денег из-за коронавируса

Бабушка, ее дочь и двое маленьких внуков вынуждены сводить концы с концами из-за отсутствия постоянного источника доходов
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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СКР помог смолянам, оставшимся без денег из-за коронавируса. Фото: Следственный комитет России.СКР помог смолянам, оставшимся без денег из-за коронавируса. Фото: Следственный комитет России.
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В Смоленске следователи СКР помогли семье с двумя детьми из Красного Бора, лишившихся постоянного источника дохода из-за введённых ограничительных мер в связи с существующей угрозой распространения коронавирусной инфекции. Сотрудники ведомства привезли продукты, витамины для детей, а также пообещали дальнейшую поддержку.

- Руководитель управления Анатолий Уханов выяснил условия проживания детей, а также обстоятельства, при которых семья оказалась в трудной жизненной ситуации. После встречи с мамой и бабушкой двух близнецов глава ведомства поручил подчиненным в кратчайшие сроки решить вопрос во взаимодействии с органами социальной защиты по оказанию членам этой семьи необходимой помощи, в том числе юридической, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Ранее смоленский губернатор привез продукты жительнице Краснинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU

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