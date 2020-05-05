Стали известны сроки итоговой аттестации школьников в Смоленске

5 Май 2020 2020-05-05T08:39:21+03:00

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В Смоленске стали известны сроки итоговой аттестации школьников. По словам заместителя губернатора Виты Хомутовой, ученики 1-8 классов начнут уходить на каникулы 15-16 мая, 10-х – до 22-23, а 9-х и 11-х – 29-30 мая.

Всероссийские проверочные работы для десятиклассников перенесены на начало следующего года. Аттестация для 9-х и 11-х классов по всем предметам учебного плана, кроме обязательных, по которым учащиеся будут сдавать госэкзамены, пройдет на следующей неделе. Затем – с 15 по 30 мая - девятиклассники будут обучаться только по двум предметам – русский язык и математика, а одиннадцатиклассники - по русскому языку, математике и трем допдисциплинам по выбору, в зависимости от того, какие экзамены они решили сдавать. Таким образом, учебный год для них завершится 29-30 мая. В то же время с 29 мая по 8 июня для учеников выпускных классов будет организовано проведение консультаций в целях подготовки к государственной итоговой аттестации.

Ранее школьники получили продуктовые пайки. Мера соцподдержки введена в связи с переходом детей на дистанционное обучение из эпидемии коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU