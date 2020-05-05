5 Май 2020 2020-05-05T09:10:50+03:00

В Смоленске автомобилисты пожаловались на дорожные знаки. Фото: ВКонтакте.

Водители не могут разобраться кому уступать дорогу на развязке Досуговское шоссе – Окружная дорога

Изменить размер текста: A A

В Смоленске автомобилисты пожаловались на дорожные знаки на развязке Досуговское шоссе – Окружная дорога.

– Перед развилкой стоит знак «конец главной дороги», а вот «уступи дорогу» не поставили, – пишет смолянин Дмитрий Тарасов в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.

Водители отмечают, что у большинства участников движения складывает впечатление, что они едут по главной, в связи с чем на дороге часто происходят ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU