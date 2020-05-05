2020-05-05T09:10:50+03:00
Общество

В Смоленске автомобилисты пожаловались на дорожные знаки

Водители не могут разобраться кому уступать дорогу на развязке Досуговское шоссе – Окружная дорога
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В Смоленске автомобилисты пожаловались на дорожные знаки. Фото: ВКонтакте.В Смоленске автомобилисты пожаловались на дорожные знаки. Фото: ВКонтакте.
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В Смоленске автомобилисты пожаловались на дорожные знаки на развязке Досуговское шоссе – Окружная дорога.

– Перед развилкой стоит знак «конец главной дороги», а вот «уступи дорогу» не поставили, – пишет смолянин Дмитрий Тарасов в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.

Водители отмечают, что у большинства участников движения складывает впечатление, что они едут по главной, в связи с чем на дороге часто происходят ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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