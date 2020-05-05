2020-05-05T09:20:11+03:00
Общество

В Смоленске школьникам выдадут вторые продуктовые наборы

Паек за май будет рассчитан по количеству рабочий дней
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске школьникам выдадут вторые продуктовые наборы. Фото: из архива администрации Смоленска.В Смоленске школьникам выдадут вторые продуктовые наборы. Фото: из архива администрации Смоленска.
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В Смоленске школьникам выдадут вторые продуктовые наборы, сообщает пресс-служба обладминистрации. Паек за май будет рассчитан по количеству рабочий дней - 17.

Напомним, первые наборы, состоящие из круп, масла, сгущенки, сладостей и др., получили 46408 детей. Для учащихся начальных классов наборы приобретались за счет средств муниципальных образований. Их размер рассчитывался исходя из стоимости одноразового горячего питания на одного ребенка в день (завтрак).

- Следует учитывать, что в разных муниципалитетах были предусмотрены разные объемы финансирования на эти цели, в связи с чем продуктовые наборы могли отличаться друг от друга. Учащиеся 5-11 классов из малоимущих семей обеспечивались наборами за счет средств областного бюджета. Отдельные категории школьников, в том числе, я говорю о детях с ограниченными возможностями здоровья, получали продукты из расчета двухразового горячего питания в день (завтрак и обед), которые приобретались за счет за счет областного и муниципального бюджетов, - сообщила замгубернатора Вита Хомутова.

Ранее стали известны сроки итоговой аттестации школьников и дата начала летних каникул.

ИСТОЧНИК KP.RU

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