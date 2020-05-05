2020-05-05T09:31:49+03:00
Общество

На улице Ногина в Смоленске ограничат движение транспорта

Автомобилистам придется почти месяц искать пути объезда
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На улице Ногина в Смоленске ограничат движение транспорта. Фото: pixabay.com.На улице Ногина в Смоленске ограничат движение транспорта. Фото: pixabay.com.
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С 18 мая на улице Ногина в Смоленске ограничат движение транспорта, сообщает комитет по информационной политике администрации города. До 19 июня в районе домов 32 и 6/25 будет проходить реконструкция распределительных электросетей для присоединения АТС-36. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным мерам и заранее продумать пути передвижения.

Ранее стало известно о продлении ограничений на улице Николаева. Проблемы с проездом будут на четной и нечетной стороне дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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