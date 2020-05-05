5 Май 2020 2020-05-05T10:40:58+03:00

Названо новое число заразившихся коронавирусом в Смоленской области. Фото: из архива администрации Смоленской области.

Тест показал Covid-19 еще у 14 человек

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За сутки число заразившихся коронавирусом в Смоленской области выросло на 14 человек и составило 534. При этом 87 смогли побороть инфекцию, пятеро погибли.

Всего, в России, по данным Оперативного штаба на 5 мая, Covid-19 диагностирован у 155 370 жителей страны (рост за сутки 10102), 19865 выздоровели, 1451 погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU