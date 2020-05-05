Ремонт улицы Мало-Краснофлотская в Смоленске закончат раньше срока

5 Май 2020 2020-05-05T11:12:54+03:00

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Ремонт улицы Мало-Краснофлотская в Смоленске планируют закончить на месяц раньше срока – 1 октября. До этого времени рабочие заменят водопроводные сети, построят ливневку, обновят асфальт, тротуары и сделают заездные карманы, сообщил о ходе работ глава Смоленска Андрей Борисов.

Ранее на улице Николаева вырубили деревья, представляющие опасность для пешеходов. На их месте обещают высадить деревья высотой 3,5-4 метра. Также на улице появится 73 клена, порядка 40 туй, 1220 кустов разных видов, а также 105 кустов можжевельника.

Также автомобилистов предупреждают о продлении ограничений на улице. Проблемы с проездом будут на четной и нечетной стороне дороги.

ИСТОЧНИК KP.RU