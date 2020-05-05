Новый детский сад в Смоленске планируют открыть к 1 сентября

5 Май 2020 2020-05-05T11:22:11+03:00

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Новый детский сад на Королевке в Смоленске планируют открыть к 1 сентября, сообщает пресс-служба обладминистрации. Дошкольное учреждение смогут посещать 150 детей.

На строительство объекта было направлено около 113 млн рублей.

- Отставание от графика работ составляет почти 30 дней, а техническая готовность - около 30%. В большей степени это связано с распространением коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации, - отметил губернатор Алексей Островский во время рабочей поездки по городу. - Напомнил подчинённым, что мы строим этот объект для самых главных людей в нашей жизни - для детей. Поэтому детский сад должен быть сдан строго по графику и введен в эксплуатацию к 1 сентября текущего года.

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ИСТОЧНИК KP.RU