2020-05-05T12:40:54+03:00
Происшествия

Под Смоленском обокрали кафе

Преступник проник ночью и забрал деньги из кассы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Под Смоленском обокрали кафе. Фото: из архива СУ СК России по Смоленской области.Под Смоленском обокрали кафе. Фото: из архива СУ СК России по Смоленской области.
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В деревне Шаталово Починковского района обокрали кафе. Неизвестный проник в помещение ночью и забрал деньги из кассы, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Полицейским удалось обнаружить на месте преступления отпечатки пальцев. Выяснилось, что они принадлежит ранее судимого жителю соседней деревни. На допросе 41-летний мужчина признался в преступлении и сообщил, что очень нужны были деньги.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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