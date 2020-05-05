Под Смоленском обокрали кафе
Преступник проник ночью и забрал деньги из кассы
Под Смоленском обокрали кафе. Фото: из архива СУ СК России по Смоленской области.
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В деревне Шаталово Починковского района обокрали кафе. Неизвестный проник в помещение ночью и забрал деньги из кассы, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.
Полицейским удалось обнаружить на месте преступления отпечатки пальцев. Выяснилось, что они принадлежит ранее судимого жителю соседней деревни. На допросе 41-летний мужчина признался в преступлении и сообщил, что очень нужны были деньги.
Возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU