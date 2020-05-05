5 Май 2020 2020-05-05T12:40:54+03:00

Под Смоленском обокрали кафе. Фото: из архива СУ СК России по Смоленской области.

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В деревне Шаталово Починковского района обокрали кафе. Неизвестный проник в помещение ночью и забрал деньги из кассы, сообщает пресс-служба УМВД России по Смоленской области.

Полицейским удалось обнаружить на месте преступления отпечатки пальцев. Выяснилось, что они принадлежит ранее судимого жителю соседней деревни. На допросе 41-летний мужчина признался в преступлении и сообщил, что очень нужны были деньги.

Возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU