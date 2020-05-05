5 Май 2020 2020-05-05T15:07:14+03:00

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В Смоленской области проснулись майские жуки. Появление первых насекомых опубликовал паблик «Живая природа» ВКонтакте. Майских жуков разбудило тепло. Обычно майские жуки образуются по осени и остаются зимовать там, где вышли из куколки. А весной, когда почва прогревается, выбираются наружу.

Ранее жители Рославля заметили на улицах райцентра дикую лисицу.

ИСТОЧНИК KP.RU