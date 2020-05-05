В Смоленской области проснулись майские жуки
Насекомых разбудило тепло
В Смоленской области проснулись майские жуки. Фото: паблик «Живая природа» ВКонтакте.
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В Смоленской области проснулись майские жуки. Появление первых насекомых опубликовал паблик «Живая природа» ВКонтакте. Майских жуков разбудило тепло. Обычно майские жуки образуются по осени и остаются зимовать там, где вышли из куколки. А весной, когда почва прогревается, выбираются наружу.
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ИСТОЧНИК KP.RU