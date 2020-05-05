В каждом районе Смоленской области появятся геоглифы
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в каждом районе Смоленской области появятся геоглифы – рисунки на земле, которые формируются с помощью высадки зеленых насаждений. Их можно будет рассмотреть с высоты птичьего полета. Ранее «КП» писала об одном из них - надпись из сосен «75 и звезда» появилась на территории Кармановского лесничества. Эта порода дерева выбрана за счет своих зеленых крон, способных украшать территорию в любое время года.
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ИСТОЧНИК KP.RU