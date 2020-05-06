2020-05-06T08:34:55+03:00
Происшествия

В Смоленске пытались поджечь шашлычную

Пожарные не дали разгореться павильону
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске пытались поджечь шашлычную. Фото: скриншот видео ВКонтакте.В Смоленске пытались поджечь шашлычную. Фото: скриншот видео ВКонтакте.
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В Смоленске пытались поджечь шашлычную на проспекте Строителей. Поджигатель пришел к павильону рано утром, подпалил деревянную пристройку, после чего поспешил скрыться. Инцидент произошел 5 мая.

Вовремя подоспевший пожарный расчет не дал огню разгореться. Строение пострадало частично.

Сам поджигатель попал в объективы камер. Свидетелей происшествия просят помочь найти злопыхателя.

- Там проезжали машины, может кто видел, может у кого-то регистратор был. Поджигатель стоял на дороге со стороны общаг возле кальянной, - написал автор в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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