6 Май 2020 2020-05-06T08:34:55+03:00

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В Смоленске пытались поджечь шашлычную на проспекте Строителей. Поджигатель пришел к павильону рано утром, подпалил деревянную пристройку, после чего поспешил скрыться. Инцидент произошел 5 мая.

Вовремя подоспевший пожарный расчет не дал огню разгореться. Строение пострадало частично.

Сам поджигатель попал в объективы камер. Свидетелей происшествия просят помочь найти злопыхателя.

- Там проезжали машины, может кто видел, может у кого-то регистратор был. Поджигатель стоял на дороге со стороны общаг возле кальянной, - написал автор в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU