В Смоленске задержан пациент больницы
Мужчина украл деньги с банковской карты и мобильный телефон у двух женщин
В Смоленске задержан пациент больницы. Фото: pixabay.com.
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Полицейские задержали пациента больницы. 33-летний ранее судимый мужчина обвиняется в краже.
По словам сотрудников пресс-службы УМВД по региону, подозреваемый, находясь на лечении, зашел в палату к женщинам и у одной из них попросил телефон для звонка. После пострадавшая заметила, что с ее карты списаны 25 тысяч рублей, а ее соседка не нашла своего сотового стоимостью 10 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело.
Ранее в Смоленске на проспекте Строителей пытались поджечь шашлычную. Пожарные не дали павильону разгореться.
ИСТОЧНИК KP.RU