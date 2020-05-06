2020-05-06T08:50:35+03:00
Происшествия

В Смоленске задержан пациент больницы

Мужчина украл деньги с банковской карты и мобильный телефон у двух женщин
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске задержан пациент больницы. Фото: pixabay.com.В Смоленске задержан пациент больницы. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

Полицейские задержали пациента больницы. 33-летний ранее судимый мужчина обвиняется в краже.

По словам сотрудников пресс-службы УМВД по региону, подозреваемый, находясь на лечении, зашел в палату к женщинам и у одной из них попросил телефон для звонка. После пострадавшая заметила, что с ее карты списаны 25 тысяч рублей, а ее соседка не нашла своего сотового стоимостью 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Смоленске на проспекте Строителей пытались поджечь шашлычную. Пожарные не дали павильону разгореться.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24