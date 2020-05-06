В Смоленске задержан пациент больницы

6 Май 2020 2020-05-06T08:50:35+03:00

Мужчина украл деньги с банковской карты и мобильный телефон у двух женщин

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Полицейские задержали пациента больницы. 33-летний ранее судимый мужчина обвиняется в краже.

По словам сотрудников пресс-службы УМВД по региону, подозреваемый, находясь на лечении, зашел в палату к женщинам и у одной из них попросил телефон для звонка. После пострадавшая заметила, что с ее карты списаны 25 тысяч рублей, а ее соседка не нашла своего сотового стоимостью 10 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Смоленске на проспекте Строителей пытались поджечь шашлычную. Пожарные не дали павильону разгореться.

ИСТОЧНИК KP.RU