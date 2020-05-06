6 Май 2020 2020-05-06T09:05:33+03:00

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4-месячная девочка умерла в больнице Смоленска. Трагедия произошла 4 мая. О случившемся написала мама малышки Тамара Николаева в соцсетях с просьбой помочь наказать виновных.

По словам женщины, у ее малышки несколько дней болел живот, но врачи уверяли, что страхи напрасны.

- Врач из скорой надо мной просто посмеялась и сказала, что у ребенка просто колики, мы беспочвенно переживаем и зря их вызвали, нам выписали "Эспумизан", и скорая уехала, - пишет женщина.

Однако на следующий день ребенка все-таки госпитализировали в детское инфекционное отделение.

- Ребенку сделали два укола и она просто перестала дышать, прямо у меня на руках, - пишет Тамара Николаева.

Пользователи интернета выразили соболезнования семье и порекомендовали обратиться в прокуратуру с заявлением на всех врачей, которые осматривали ребенка.

В больнице Смоленска умерла 4-месячная девочка. Фото: ВКонтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU