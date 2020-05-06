6 Май 2020 2020-05-06T09:38:55+03:00

Инцидент на заводе в Рославле привлек МЧС. Фото: пресс-служба МЧС России по Смоленской области.

Пожарные из семи спасательных частей выехали на сигнал о возможном пожаре

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Инцидент, произошедший рано утром 6 мая, на стекольном заводе в Рославле привлек силы семи пожарных частей. На пульт дежурного поступила информация о возможном пожаре на предприятии.

- На место ЧП выехали расчеты ПСЧ № 13, 51, 84, 30, 85, 15 и отряд из города Рославль, 26 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС. - По прибытии информация не подтвердилась.

Выяснилось, что причиной переполоха стала течь стекла из печи.

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ИСТОЧНИК KP.RU