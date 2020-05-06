Инцидент на заводе в Рославле привлек МЧС
Пожарные из семи спасательных частей выехали на сигнал о возможном пожаре
Инцидент на заводе в Рославле привлек МЧС. Фото: пресс-служба МЧС России по Смоленской области.
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Инцидент, произошедший рано утром 6 мая, на стекольном заводе в Рославле привлек силы семи пожарных частей. На пульт дежурного поступила информация о возможном пожаре на предприятии.
- На место ЧП выехали расчеты ПСЧ № 13, 51, 84, 30, 85, 15 и отряд из города Рославль, 26 человек личного состава, - сообщили в пресс-службе регионального МЧС. - По прибытии информация не подтвердилась.
Выяснилось, что причиной переполоха стала течь стекла из печи.
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ИСТОЧНИК KP.RU