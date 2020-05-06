6 Май 2020 2020-05-06T10:41:37+03:00

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Число заболевших коронавирусом в Смоленской области выросло до 535. За сутки Covid-19 диагностирован у одного пациента. Максимальное количество заболевших по-прежнему в Вязьме, Смоленске и Починке. На их долю приходится более половины инфицированных в регионе.

Кроме того, по данным столичного Оперативного штаба на 6 мая, болезнь побороли 91 человек, пятеро погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU