6 Май 2020 2020-05-06T11:21:21+03:00

Смоленск отмечает юбилей с дня присвоения статуса «Город-Герой». Фото: администрация г. Смоленска.

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35 лет назад Смоленску присвоили статус «Город-Герой». 6 мая 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за мужество и стойкость, проявленные защитниками Смоленска, массовый героизм трудящихся в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны» областному центру присвоили почетное звание и вручили медаль «Золотая Звезда».

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ИСТОЧНИК KP.RU