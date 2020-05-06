35 лет назад Смоленску присвоили статус «Город-Герой»
35 лет назад Смоленску присвоили статус «Город-Герой». 6 мая 1985 года Указом Президиума Верховного Совета СССР «за мужество и стойкость, проявленные защитниками Смоленска, массовый героизм трудящихся в борьбе против немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны» областному центру присвоили почетное звание и вручили медаль «Золотая Звезда».
Читай также:
В каждом районе Смоленской области появятся геоглифы – рисунки на земле, которые формируются с помощью высадки зеленых насаждений (подробнее).
День Победы в Смоленске пройдет по особому сценарию (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU