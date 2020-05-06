6 Май 2020 2020-05-06T11:18:06+03:00

Места для монументов выбраны не случайно – в каждое приезжают тысячи людей, чтобы отдать дань уважения героическому прошлому своих предков

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В двух районах Смоленской области установят памятники Воинам-освободителям. 6 мая монумент будет открыт на месте старого обветшалого в деревне Дубровка Демидовского района, 8-го - на воинском захоронении в деревне Понятовка Шумячского района.

Установить памятники стало возможно благодаря региональному проекту партии «Единая Россия» «Защитникам Отечества посвящается…», который реализуется на Смоленщине с 2017 года.

- Сейчас мы не можем проводить массовые торжественные мероприятия, приглашать на них людей, как это планировалось ранее. Новые памятники тем не менее будут установлены, мы не собираемся отрекаться от своих обещаний. Уверена, когда период самоизоляции пройдет, местные жители обязательно соберутся все вместе, чтобы посетить памятное место в своей деревне, - отметила координатор регионального партийного проекта «Связь поколений», лидер поискового движения на Смоленщине Нина Куликовских.

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ИСТОЧНИК KP.RU