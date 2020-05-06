2020-05-06T12:47:10+03:00
Происшествия

Стали известны подробности жуткого ДТП под Смоленском

Два пешехода погибли, третий доставлена в больницу
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Стали известны подробности жуткого ДТП под Смоленском. Фото: УГИБДД России по Смоленской области.Стали известны подробности жуткого ДТП под Смоленском. Фото: УГИБДД России по Смоленской области.
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Стали известны подробности жуткого ДТП в Смоленской области. Около 19.15 5 мая на трассе в Вяземском районе 33-летний водитель грузовика сбил двух пешеходов, которые меняли колесо в машине. Двое мужчин (известно, что одному 23 года, личность второго не установлена) получили травмы несовместимые с жизнью и скончались на месте аварии до приезда скорой.

Увидев аварию, на другой стороне трассы остановилась 52-летняя автоледи. Выбежав из машины, она хотела помочь пострадавшим и сама попала под колеса проезжавшей машины. За рулем Сhery сидел 61-летний мужчина. По его словам, женщина перебегала дорогу в неположенном месте. Пострадавшая госпитализирована в Вяземскую районную больницу.

Ранее автомобилисты пожаловались на дорожные знаки. Водители не могут разобраться кому уступать дорогу на развязке Досуговское шоссе – Окружная дорога.

ИСТОЧНИК KP.RU

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