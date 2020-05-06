2020-05-06T14:03:49+03:00
Общество

В парках и скверах Смоленска начали высаживать цветы

Столицу региона украсят бархатцы, бегонии, колеус, агератум, сальвия
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В парках и скверах Смоленска начали высаживать цветы. Фото: администрация Смоленска.В парках и скверах Смоленска начали высаживать цветы. Фото: администрация Смоленска.
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В парках и скверах Смоленска начали высаживать цветы, сообщает городская администрация. Столицу региона украсят бархатцы, бегонии, колеус, агератум, сальвия.

- Сегодня специалисты украсят 20 тысячами растений центральную клумбу с Золотой звездой города-героя, сквер Памяти Героев, периметр парка Блонье, территорию Соборного откоса, - прокомментировали в администрации.

Отметим, 6 мая столица региона отмечает юбилей со дня присвоения статуса «Город Герой».

Всего за год будет высажено свыше 300 тысяч бархатцев, цветов бегонии, цинерарии, колеуса, агератума, сальвии. Они украсят 113 смоленских цветников.

ИСТОЧНИК KP.RU

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