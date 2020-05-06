2020-05-06T14:29:02+03:00
Общество

В Смоленске жители 13 улиц останутся без горячей воды на месяц

«Квадра» приступает к масштабному капитальному ремонту теплосети по улице Твардовского
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске жители 13 улиц останутся без горячей воды на месяц. Фото: пресс-служба ПАО "Квадра".В Смоленске жители 13 улиц останутся без горячей воды на месяц. Фото: пресс-служба ПАО "Квадра".
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В Смоленске жители 13 улиц останутся без горячей воды на месяц. С 6 мая, по согласованию с администрацией города Смоленска, «Квадра» приступает к масштабному капитальному ремонту теплосети по улице Твардовского. Рабочим предстоит заменить около 700 метров трубопроводов. Новые трубы будут покрыты специальным антикоррозийным составом и тепловой изоляцией.

В Смоленске жители 13 улиц останутся без горячей воды на месяц.

В Смоленске жители 13 улиц останутся без горячей воды на месяц.

Завершить работы планируют 20 июня. Энергетики просят жителей города соблюдать меры предосторожности и не подходить к местам проведения работ, а также обходить участки с предупреждающими знаками и выставленными ограждениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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