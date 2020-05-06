В Смоленске жители 13 улиц останутся без горячей воды на месяц
В Смоленске жители 13 улиц останутся без горячей воды на месяц. С 6 мая, по согласованию с администрацией города Смоленска, «Квадра» приступает к масштабному капитальному ремонту теплосети по улице Твардовского. Рабочим предстоит заменить около 700 метров трубопроводов. Новые трубы будут покрыты специальным антикоррозийным составом и тепловой изоляцией.
В Смоленске жители 13 улиц останутся без горячей воды на месяц.
Завершить работы планируют 20 июня. Энергетики просят жителей города соблюдать меры предосторожности и не подходить к местам проведения работ, а также обходить участки с предупреждающими знаками и выставленными ограждениями.
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ИСТОЧНИК KP.RU