Николай Валуев пообщается со смолянами в прямом эфире
7 мая Депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев пообщается со смолянами в прямом эфире. Политик расскажет о спорте, ответит на вопросы об экологии и Смоленщине. Вести эфир будет актер Максим Киселев.
Напомним, прямые эфиры – одно из новых направлений волонтерского движения партии «Единой России», где компетентные и интересные собеседники отвечают на самые злободневные вопросы.
Для пользователей Instagram и «Вконтакте» онлайн-встречи доступны в официальных аккаунтах Волонтерского центра. Начало трансляции в 20.00. 0+
Ранее жителям региона рассказали о выплатах на детей в период пандемии. Депутаты областной Думы поддержали ряд категорий молодых родителей.
ИСТОЧНИК KP.RU