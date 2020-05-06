2020-05-06T16:53:26+03:00
Общество

Николай Валуев пообщается со смолянами в прямом эфире

Депутат Госдумы, чемпион мира по боксу станет гостем волонтерского проекта
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Николай Валуев пообщается со смолянами в прямом эфире. Фото: er-duma.ruНиколай Валуев пообщается со смолянами в прямом эфире. Фото: er-duma.ru
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7 мая Депутат Госдумы, чемпион мира по боксу Николай Валуев пообщается со смолянами в прямом эфире. Политик расскажет о спорте, ответит на вопросы об экологии и Смоленщине. Вести эфир будет актер Максим Киселев.

Напомним, прямые эфиры – одно из новых направлений волонтерского движения партии «Единой России», где компетентные и интересные собеседники отвечают на самые злободневные вопросы.

Для пользователей Instagram и «Вконтакте» онлайн-встречи доступны в официальных аккаунтах Волонтерского центра. Начало трансляции в 20.00. 0+

Ранее жителям региона рассказали о выплатах на детей в период пандемии. Депутаты областной Думы поддержали ряд категорий молодых родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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