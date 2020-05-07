2020-05-07T08:19:40+03:00
Общество

В Смоленской области создано 507 инфекционных коек

К 370 подведен кислород
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области создано 507 инфекционных коек. Фото: из архива издания.В Смоленской области создано 507 инфекционных коек. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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507 инфекционных коек создано в Смоленской области для пациентов с коронавирусом. К 370 подведен кислород. При том, что в регионе в настоящее время зарегистрировано 535 случаев заболевания, 502 человека находятся в больницах, а еще 2710 пребывают в режиме самоизоляции.

В регионе сохранен режим самоизоляции до 12 мая. По решению властей отменены все массовые мероприятия, а празднование Парада Победы пройдет по особому сценарию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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