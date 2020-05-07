В Смоленской области создано 507 инфекционных коек
К 370 подведен кислород
В Смоленской области создано 507 инфекционных коек. Фото: из архива издания.Фото: Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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507 инфекционных коек создано в Смоленской области для пациентов с коронавирусом. К 370 подведен кислород. При том, что в регионе в настоящее время зарегистрировано 535 случаев заболевания, 502 человека находятся в больницах, а еще 2710 пребывают в режиме самоизоляции.
В регионе сохранен режим самоизоляции до 12 мая. По решению властей отменены все массовые мероприятия, а празднование Парада Победы пройдет по особому сценарию.
ИСТОЧНИК KP.RU