В Смоленской области создано 507 инфекционных коек

7 Май 2020 2020-05-07T08:19:40+03:00

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507 инфекционных коек создано в Смоленской области для пациентов с коронавирусом. К 370 подведен кислород. При том, что в регионе в настоящее время зарегистрировано 535 случаев заболевания, 502 человека находятся в больницах, а еще 2710 пребывают в режиме самоизоляции.

В регионе сохранен режим самоизоляции до 12 мая. По решению властей отменены все массовые мероприятия, а празднование Парада Победы пройдет по особому сценарию.

ИСТОЧНИК KP.RU