В Смоленске появится Центр образования

7 Май 2020 2020-05-07T08:30:44+03:00

Учреждение по цифровому и гуманитарному профилю будет создано на базе Пригорской средней школы

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На базе Пригорской средней школы откроют Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Современная площадка поможет развивать способности детей и их профессиональной навигации. На эти цели из муниципального бюджета выделено более 500 тысяч рублей.

На сегодняшний день уже подготовлены два кабинета. В ближайшее время будет брендирована еще зона в холле. Аналогичный Центр ранее заработал в Печерской средней школе.

Глава Смоленского района Ольга Павлюченкова отметила, что в нынешнем году в рамках реализации регпроекта «Успех каждого ребенка» нацпроекта «Образование» на площадке Пригорской школы начнет работу и муниципальный (опорный) центр дополнительного образования детей. Сейчас ведется подготовка соответствующих помещений.

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ИСТОЧНИК KP.RU