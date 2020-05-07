В апреле в Смоленске родилось 4 двойни
За месяц в столице региона появились на свет 253 ребенка
За месяц в столице региона появились на свет 253 ребенка. Фото: pixabay.com.
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Сотрудники ЗАГС подсчитали сколько детей родилось апреле 2020-го. В четвертом месяце года на свет появились 253 ребенка - 147 мальчиков и 106 девочек – среди которых 4 двойни.
Отметим, что такое количество близнецов рождается в Смоленске третий месяц подряд. Правда в марте, на свет появилось меньше малышей – 233, из них 122 мальчика и 111 девочек.
Ранее работники ЗАГС просили молодоженов перенести торжественную регистрацию брака в связи с введением в регионе ограничительных мер по коронавирусу.
ИСТОЧНИК KP.RU