2020-05-07T09:42:50+03:00
Общество

В апреле в Смоленске родилось 4 двойни

За месяц в столице региона появились на свет 253 ребенка
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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За месяц в столице региона появились на свет 253 ребенка. Фото: pixabay.com.За месяц в столице региона появились на свет 253 ребенка. Фото: pixabay.com.
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Сотрудники ЗАГС подсчитали сколько детей родилось апреле 2020-го. В четвертом месяце года на свет появились 253 ребенка - 147 мальчиков и 106 девочек – среди которых 4 двойни.

Отметим, что такое количество близнецов рождается в Смоленске третий месяц подряд. Правда в марте, на свет появилось меньше малышей – 233, из них 122 мальчика и 111 девочек.

Ранее работники ЗАГС просили молодоженов перенести торжественную регистрацию брака в связи с введением в регионе ограничительных мер по коронавирусу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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