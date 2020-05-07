7 Май 2020 2020-05-07T09:56:55+03:00

Власти усилили контроль на въезде в Дорогобуж. Фото: dorogobyzh.admin-smolensk.ru.

На КПП дежурят волонтеры и сотрудники ДПС

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Власти усилили контроль на въезде в Дорогобуж. На въезде в район дежурят волонтеры и сотрудники ДПС.

- Сотрудники ДПС, останавливая транспортные средства, уточняют маршрут следования и действуют согласно алгоритма в зависимости от категории автомобиля (грузовой или легковой) и пути следования., - сообщили в пресс-службе районной администрации. – Волонтеры измеряют температуру бесконтактными приборами.

В настоящее время в районе зафиксировано 18 заболевших коронавирусной инфекцией.

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ИСТОЧНИК KP.RU