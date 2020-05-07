В Смоленской области обнаружено 55 новых случаев коронавируса
В Смоленской области обнаружено 55 новых случаев коронавируса. По данным на 7 мая, общее число заболевших приближается к шести сотням. Также известно, что 91 человек победили болезнь, пятеро погибли.
Что касается общей картины по стране, то в настоящее время Covid-19 обнаружен у 177 160 жителей России (+11 231 за сутки), 23 803 выздоровели, 1625 погибли.
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ИСТОЧНИК KP.RU