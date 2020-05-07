Смолянам напоминают о продлении срока представления 3-НДФЛ за 2019 год

7 Май 2020 2020-05-07T11:38:48+03:00

По налоговому законодательству отчитаться о доходах, полученных в 2019 году, необходимо до 30 апреля 2020 года

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Налоговая служба продлила срок представления 3-НДФЛ за 2019 год на три месяца. Решение принято в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, а также в рамках мер по обеспечению устойчивого развития экономики. Исключение - декларации по налогу на добавленную стоимость. Таким образом, декларацию 3-НДФЛ с отражением доходов, полученных в 2019 году, следует направить до 30 июля 2020 года. При этом оплатить налог, исчисленный в ней, необходимо до 15 июля 2020 года.

Для индивидуальных предпринимателей, которые заняты в наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях и внесены на 01.03.2020 в реестр субъектов МСП, срок уплаты НДФЛ за 2019 год, исчисленный с доходов от предпринимательской деятельности, продлен на три месяца – до 15 октября 2020 года.

На граждан, представляющих 3-НДФЛ за 2019 год только для получения налоговых вычетов, установленный срок подачи декларации – 30 июля 2020 года - не распространяется. Они могут направить ее в налоговый орган в течение всего года.

ИСТОЧНИК KP.RU