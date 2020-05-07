СмолГУ проведёт первый День открытых дверей онлайн
Абитуриентам расскажут, как подать документы и дистанционно сдать вступительные экзамены
СмолГУ проведёт первый День открытых дверей онлайн. Фото: Смоленский государственный университет.
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СмолГУ за свою вековую историю проведёт первый День открытых дверей онлайн, сообщает пресс-служба вуза. В этом году из-за пандемии поступление в университет пройдет дистанционно. 13 мая с 19.00 в официальной группе СмолГУ «ВКонтакте» ректор вуза Михаил Артеменков расскажет как будет проходить прием документов и сдача вступительных экзаменов.
Ранее стали известны сроки итоговой аттестации школьников в Смоленске. Ученики будут уходить на каникулы с 16 мая.
Напомним, нынешние студенты находятся на дистанционном обучении с 16 марта.
ИСТОЧНИК KP.RU