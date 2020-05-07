СмолГУ проведёт первый День открытых дверей онлайн

7 Май 2020 2020-05-07T11:59:50+03:00

Изменить размер текста: A A

СмолГУ за свою вековую историю проведёт первый День открытых дверей онлайн, сообщает пресс-служба вуза. В этом году из-за пандемии поступление в университет пройдет дистанционно. 13 мая с 19.00 в официальной группе СмолГУ «ВКонтакте» ректор вуза Михаил Артеменков расскажет как будет проходить прием документов и сдача вступительных экзаменов.

Ранее стали известны сроки итоговой аттестации школьников в Смоленске. Ученики будут уходить на каникулы с 16 мая.

Напомним, нынешние студенты находятся на дистанционном обучении с 16 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU