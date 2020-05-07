В Смоленской области водитель «десятки» сбил пенсионера, сдавая назад
Женщина переходила дорогу и не успела пройти, когда водитель дал задний ход
В Смоленской области водитель «десятки» сбил пенсионера, сдавая назад. Фото: pixabay.com.
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В поселке Озерный Духовщинского района водитель «десятки» сбил пенсионера, сдавая назад. ДТП произошло около 18.40 6 мая в районе дома №1 на улице Ленина.
- Местная жительница 1959 года рождения получила травмы, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД УМВД России по Смоленской области.
Ранее «КП» писал о жутком ДТП, в котором погибли два человека. Третий пешеход госпитализирована в больницу.
ИСТОЧНИК KP.RU