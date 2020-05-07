2020-05-07T13:17:39+03:00
Общество

Число заболевших коронавирусом в Смоленске выросло до 126

Столицы региона занимает вторую строчку по числу заболевших в области
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Число заболевших коронавирусом в Смоленске выросло до 126. Фото: pixabay.com.Число заболевших коронавирусом в Смоленске выросло до 126. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленске число заболевших за сутки выросло на 21 и, по данным регионального Оперативного штаба на 7 мая, составляет 126 человек. Столица региона продолжает занимать второе место в области по числу заболевших после Вязьмы. Напомним, там вспышка произошла в доме-интернате для пенсионеров и инвалидов.

Также стремительно растет число заболевших в Починковском районе. За сутки тесты показали коронавирус еще у 8 человек. Теперь в райцентре 55 заболевших.

Всего в области заразились 590 человек. Для тяжелых больных создано 507 коек, к 370 подведен кислород.

Ранее стали известны сроки итоговой аттестации школьников в Смоленске. Ученики будут уходить на каникулы с 16 мая. А некоторые вузы уже заявили, что вступительные экзамены пройдут онлайн.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Смоленские следователи помогли маме с 7 детьми
Смоляне могут увидеть выставку фото-реконструкций событий войны
Число заболевших коронавирусом в Смоленске выросло до 126
В Смоленской области водитель «десятки» сбил пенсионера, сдавая назад
СмолГУ проведёт первый День открытых дверей онлайн
Смолянам напоминают о продлении срока представления 3-НДФЛ за 2019 год
В Смоленской области обнаружено 55 новых случаев коронавируса
Власти усилили контроль на въезде в Дорогобуж
В апреле в Смоленске родилось 4 двойни
В Смоленске появится Центр образования
В Смоленской области создано 507 инфекционных коек
Николай Валуев пообщается со смолянами в прямом эфире
В Смоленске жители 13 улиц останутся без горячей воды на месяц
В парках и скверах Смоленска начали высаживать цветы
Стали известны подробности жуткого ДТП под Смоленском
В двух районах Смоленской области установят памятники Воинам-освободителям
35 лет назад Смоленску присвоили статус «Город-Герой»
Число заболевших коронавирусом в Смоленской области выросло до 535
Инцидент на заводе в Рославле привлек МЧС
В больнице Смоленска умерла 4-месячная девочка
В Смоленске задержан пациент больницы
В Смоленске пытались поджечь шашлычную
В каждом районе Смоленской области появятся геоглифы
В Смоленской области проснулись майские жуки
Под Смоленском обокрали кафе
Новый детский сад в Смоленске планируют открыть к 1 сентября
Ремонт улицы Мало-Краснофлотская в Смоленске закончат раньше срока
Число заразившихся коронавирусом в Смоленской области выросло до 14