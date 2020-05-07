Число заболевших коронавирусом в Смоленске выросло до 126
В Смоленске число заболевших за сутки выросло на 21 и, по данным регионального Оперативного штаба на 7 мая, составляет 126 человек. Столица региона продолжает занимать второе место в области по числу заболевших после Вязьмы. Напомним, там вспышка произошла в доме-интернате для пенсионеров и инвалидов.
Также стремительно растет число заболевших в Починковском районе. За сутки тесты показали коронавирус еще у 8 человек. Теперь в райцентре 55 заболевших.
Всего в области заразились 590 человек. Для тяжелых больных создано 507 коек, к 370 подведен кислород.
Ранее стали известны сроки итоговой аттестации школьников в Смоленске. Ученики будут уходить на каникулы с 16 мая. А некоторые вузы уже заявили, что вступительные экзамены пройдут онлайн.
ИСТОЧНИК KP.RU