Смоляне могут увидеть выставку фото-реконструкций событий войны

7 Май 2020 2020-05-07T15:36:49+03:00

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Смоляне могут увидеть первую выставку фото-реконструкций «Выстояли и победили» в режиме онлайн. На первый взгляд кажется, что фотографии сделаны в те далекие тяжелые годы, когда советский народ узнал, что такое война. На самом деле, на снимках наши современники, участники проекта «Выстояли и победили» - более 900 человек – от студентов до ветеранов войны.

Эксперты Российского Военно-Исторического Общества проверили работы на историческое соответствие. Каждый видеоролик проекта - одно письмо человека с фронтов Великой Отечественной войны. В подписях к фотографиям также использованы цитаты из реальных писем тех лет.

Посмотреть выставку можно здесь.

Ранее стал известен план мероприятий на День Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU