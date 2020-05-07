2020-05-07T15:48:49+03:00
Общество

Смоленские следователи помогли маме с 7 детьми

Семья осталась без денег из-за пандемии
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоленские следователи помогли маме с 7 детьми. Фото: СУ СК РФ по Смоленской области.Смоленские следователи помогли маме с 7 детьми. Фото: СУ СК РФ по Смоленской области.
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Смоленские следователи помогли маме с 7 детьми: сотрудники СКР привезли продукты и средства личной гигиены. Женщина осталась без средств к существованию из-за сложной эпидемиологической обстановки. Глава семейства до пандемии работал в Москве, но потом остался без работы. Более того, он не может приехать домой из-за введенных ограничительных мер, сообщили в СКР. Женщине одной приходится воспитывать трех школьников, трех дошкольников и полуторагодовалого малыша.

Всего за период неблагоприятной эпидемиологической ситуации офицеры СК Смоленской области оказали адресную помощь семьям, в которых проживают более 30 детей, а также 6 пожилым и маломобильным людям в целях обеспечения комфортных условий проживания в период их самоизоляции.

Ранее глава ведомства поддержал семью из поселка Красный Бор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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