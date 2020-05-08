2020-05-08T08:08:12+03:00
Общество

В Смоленске озеленили еще три улицы

Саженцы из кустарников и молодых деревьев высадили на Городнянского, Лавочкина и Фрунзе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске озеленили еще три улицы. Фото: администрация г, Смоленска.В Смоленске озеленили еще три улицы. Фото: администрация г, Смоленска.
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Сотрудники «Зеленстроя» озеленили еще три улицы в Смоленске. Живая зеленая изгородь из пузыреплодника появилась вдоль улицы Городнянского, вместо старых тополей на Фрунзе, а на Лавочкина высадили шесть уже взрослых лип и кустарники.

Ранее в столице региона начали оформлять клумбы. Столицу региона украсят бархатцы, бегонии, колеус, агератум, сальвия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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