8 Май 2020 2020-05-08T08:08:12+03:00

В Смоленске озеленили еще три улицы. Фото: администрация г, Смоленска.

Саженцы из кустарников и молодых деревьев высадили на Городнянского, Лавочкина и Фрунзе

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Сотрудники «Зеленстроя» озеленили еще три улицы в Смоленске. Живая зеленая изгородь из пузыреплодника появилась вдоль улицы Городнянского, вместо старых тополей на Фрунзе, а на Лавочкина высадили шесть уже взрослых лип и кустарники.

Ранее в столице региона начали оформлять клумбы. Столицу региона украсят бархатцы, бегонии, колеус, агератум, сальвия.

ИСТОЧНИК KP.RU