Смоляне читают стихи военного времени

8 Май 2020 2020-05-08T08:29:33+03:00

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Смоляне прочитали отрывок из поэмы нашего земляка Александра Твардовского «Василий Теркин», тем самым поддержав Всероссийскую онлайн-акцию «Наследники Победы».

- В преддверии великого праздника, Дня Победы, мы не можем поздравить вас парадом, выступлениями и другими традиционными мероприятиями. Но мы бы очень хотели в эти праздничные дни вспомнить фронтовые песни, стихи наших прекрасных поэтов, - обратился к смолянам Секретарь Смоленского регионального отделения «Единой России» Игорь Ляхов.

К акции могут при соединиться все желающие. Для этого достаточно записать на видео исполнение песни, стихов и иного произведения военного времени опубликовать его на своей странице в социальных сетях с хештегами #ЗнатьЧтобыПомнить, #ГодПамятиИСлавы.

В этом году День Победы пройдет по необычному сценарию. Узнать о мероприятиях, в которых можно принять участие, можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU