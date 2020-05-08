2020-05-08T08:46:00+03:00
Общество

На вокзале Смоленска проходит акция в честь 75-летия Победы

Пассажирам раздают ленточки и флажки с символикой Дня Победы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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На вокзале Смоленска проходит акция в честь 75-летия Победы. Фото: visitsmolensk.ru.На вокзале Смоленска проходит акция в честь 75-летия Победы. Фото: visitsmolensk.ru.
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На вокзале Смоленска проходит акция в честь 75-летия Победы, в рамках которой сотрудники РЖД раздают пассажирам ленточки и флажки с символикой Дня Победы. Также каждые два часа на вокзале звучат аудиопоздравления от артистов Михаила Боярского, Дмитрия Маликова, Ирины Муравьевой, Юлии Рутберг. Кроме того, на фасаде здания вокзала размещен баннер с символикой Дня Победы.

А традиционно 9 мая ровно в полдень все локомотивы страны дадут «Гудок Победы».

В пресс-службе МЖД отмечают, что общение с пассажирами проходит с соблюдением всех мер безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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