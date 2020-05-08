Число заболевших коронавирусом смолян подскочило до 646

8 Май 2020 2020-05-08T10:40:00+03:00

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В Смоленской области число заболевших коронавирусом подскочило до 646. Оперативный штаб представил обновленные данные. По информации на 8 мая, за последние сутки коронавирус зарегистрирован у 56 человек. Полностью вылечиться удалось еще троим. В настоящее время болезнь победили 94 человека, пятеро погибли.

Максимальный рост заболевших отмечен в Вязьме, Смоленске и Починке.

Вместе с тем, в России уже 187 859 заболевших, рост за сутки - +10 699. Выздоровело - 26 608 человек (+2 805), 1723 - погибли.

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ИСТОЧНИК KP.RU