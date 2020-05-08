За неделю клещи «покусали» 21 жителя Смоленска
Лабораторные исследования показали, что насекомые не были переносчикам смертельно опасных инфекций
За неделю клещи «покусали» 21 жителя Смоленска. Фото: pixabay.com.
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21 жителя региона, среди которых 7 детей, «покусали» клещи за минувшую неделю. К счастью, ни один из кровопийц не был переносчиком смертельно опасных заболеваний.
Всего с начала года жертвами насекомых стали 143 человека, среди которых 32 ребенка. Случаев заражения от них не зарегистрировано.
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ИСТОЧНИК KP.RU