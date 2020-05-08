2020-05-08T11:02:44+03:00
Общество

За неделю клещи «покусали» 21 жителя Смоленска

Лабораторные исследования показали, что насекомые не были переносчикам смертельно опасных инфекций
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
За неделю клещи «покусали» 21 жителя Смоленска. Фото: pixabay.com.За неделю клещи «покусали» 21 жителя Смоленска. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

21 жителя региона, среди которых 7 детей, «покусали» клещи за минувшую неделю. К счастью, ни один из кровопийц не был переносчиком смертельно опасных заболеваний.

Всего с начала года жертвами насекомых стали 143 человека, среди которых 32 ребенка. Случаев заражения от них не зарегистрировано.

Читай также:

В парках и скверах Смоленска начали высаживать цветы. Столицу региона украсят бархатцы, бегонии, колеус, агератум, сальвия (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура пытается вернуть водоснабжение деревни под Смоленском
В Смоленске женщина повредила 8 могил на кладбище
Более 40 Центров образования откроют в Смоленской области
За неделю клещи «покусали» 21 жителя Смоленска
Число заболевших коронавирусом смолян подскочило до 646
На вокзале Смоленска проходит акция в честь 75-летия Победы
Смоляне читают стихи военного времени
В Смоленске озеленили еще три улицы
В Смоленской области АПК планируют поддержать льготами
Смоленские следователи помогли маме с 7 детьми
Смоляне могут увидеть выставку фото-реконструкций событий войны
Число заболевших коронавирусом в Смоленске выросло до 126
В Смоленской области водитель «десятки» сбил пенсионера, сдавая назад
СмолГУ проведёт первый День открытых дверей онлайн
Смолянам напоминают о продлении срока представления 3-НДФЛ за 2019 год
В Смоленской области обнаружено 55 новых случаев коронавируса
Власти усилили контроль на въезде в Дорогобуж