В Смоленске женщина повредила 8 могил на кладбище
В Смоленске женщина повредила 8 могил на кладбище в поселке Миловидово: на ряде территорий разбросаны венки и сожжены кресты, сообщает пресс-служба регионального УМВД России. О надругательстве над местами захоронения сообщили жители региона, чьи родственники там захоронены.
Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась 36-летняя смолянка, которая днем ранее приезжала на машине на кладбище. Женщина не стала отрицать вины.
Возбуждено уголовное дело.
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ИСТОЧНИК KP.RU