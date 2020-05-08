8 Май 2020 2020-05-08T12:14:20+03:00

В Смоленске женщина повредила 8 могил на кладбище. Фото: пресс-служба регионального УМВД России.

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В Смоленске женщина повредила 8 могил на кладбище в поселке Миловидово: на ряде территорий разбросаны венки и сожжены кресты, сообщает пресс-служба регионального УМВД России. О надругательстве над местами захоронения сообщили жители региона, чьи родственники там захоронены.

Изучив записи с камер видеонаблюдения, полицейские задержали подозреваемую. Ей оказалась 36-летняя смолянка, которая днем ранее приезжала на машине на кладбище. Женщина не стала отрицать вины.

Возбуждено уголовное дело.

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ИСТОЧНИК KP.RU