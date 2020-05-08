2020-05-08T12:33:23+03:00
Общество

Прокуратура пытается вернуть водоснабжение деревни под Смоленском

Люди вынуждены экономить воду, так как частный колодец пришел в негодность, а подвоз воды жителям не осуществляется
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Прокуратура пытается вернуть водоснабжение деревни под Смоленском. Фото: pixabay.com.Прокуратура пытается вернуть водоснабжение деревни под Смоленском. Фото: pixabay.com.
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Прокуратура пытается вернуть водоснабжение деревни под Смоленском: люди вынуждены экономить воду, так как частный колодец пришел в негодность, а подвоз воды жителям не осуществляется, сообщил официальный представительно областного ведомства Александр Боровиков. Отмечается, что в одном из домов живет ветеран Великой Отечественной войны.

- В связи с выявленными нарушениями прокурором района в суд подано исковое заявление с требованием организовать водоснабжение деревни. Рассмотрение иска находится под контролем прокуратуры района, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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