8 Май 2020 2020-05-08T12:33:23+03:00

Люди вынуждены экономить воду, так как частный колодец пришел в негодность, а подвоз воды жителям не осуществляется

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Прокуратура пытается вернуть водоснабжение деревни под Смоленском: люди вынуждены экономить воду, так как частный колодец пришел в негодность, а подвоз воды жителям не осуществляется, сообщил официальный представительно областного ведомства Александр Боровиков. Отмечается, что в одном из домов живет ветеран Великой Отечественной войны.

- В связи с выявленными нарушениями прокурором района в суд подано исковое заявление с требованием организовать водоснабжение деревни. Рассмотрение иска находится под контролем прокуратуры района, - прокомментировали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU