В Смоленской области отремонтировали мемориал
В преддверии 75-летия Великой Победы мемориал в деревне Мерлино Краснинского района, установленный в память о земляках, которые не вернулись с фронта, отремонтировали. Обновлена стела, укреплен фундамент и отремонтированы дорожки. Работы были капитальными и проходили в несколько этапов.
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ИСТОЧНИК KP.RU