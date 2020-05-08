В Смоленской области отремонтировали мемориал

8 Май 2020 2020-05-08T14:03:02+03:00

Обелиск построен 52 года назад в память о земляках, которые не вернулись с фронта

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В преддверии 75-летия Великой Победы мемориал в деревне Мерлино Краснинского района, установленный в память о земляках, которые не вернулись с фронта, отремонтировали. Обновлена стела, укреплен фундамент и отремонтированы дорожки. Работы были капитальными и проходили в несколько этапов.

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ИСТОЧНИК KP.RU