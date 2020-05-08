8 Май 2020 2020-05-08T15:00:38+03:00

В Смоленске резко увеличилось число выздоровевших от коронавируса. Фото: pixabay.com.

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Днем 8 мая в Смоленской области резко увеличилось число выздоровевших от коронавируса. Региональный Оперштаб сообщил, что инфекцию побороли 157 человек. За сутки полностью выздоровели 63 человека. Медики отмечают, что их состояние здоровья не вызывает опасений.

Между тем, Covid-19 поставлен 646 жителям региона, 524 человека находятся в больницах. Максимальный рост заболевших за сутки отмечен в Вязьме, Смоленске и Починке.

В связи пандемией в регионе отменены массовые мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, закрыты детские сады, средние и высшие учебные заведения.

Для больных создано 507 инфекционных коек, из которых кислородом обеспечены 370 (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU