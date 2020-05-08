2020-05-08T17:18:47+03:00
Общество

Смоляне присоединились к акции «Окна Победы»

Жители столицы региона украшают окна квартир и на работе
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Смоляне присоединились к акции «Окна Победы». Фото: администрация г. Смоленска.Смоляне присоединились к акции «Окна Победы». Фото: администрация г. Смоленска.
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Смоляне присоединились к акции «Окна Победы». Жители столицы региона украшают окна квартир, подъездов и рабочих мест. Горожане рисуют памятники, ордена, георгиевские ленты, пишут слова признательности и уважения.

К акции могут присоединиться все желающие. Для этого необходимо украсить окно, сделать фотографию и выложить ее соцсети с хэштегами #окна_победы. Символы, которые наносятся на окна, можно изобразить с помощью красок или вырезать трафареты из бумаги (к слову, их можно найти на сайте год2020.рф/окнапобеды).

Смоляне присоединились к акции «Окна Победы». Фото: администрация г. Смоленска.

Смоляне присоединились к акции «Окна Победы». Фото: администрация г. Смоленска.

Напомним, из-за пандемии большинство массовых мероприятий, приуроченных к 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, состоятся онлайн. Узнать о мероприятиях и акциях больше можно здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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