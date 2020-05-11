2020-05-11T15:58:26+03:00
Общество

Резкий скачок заболевших коронавирусом зафиксирован на Смоленщине

Инфицированных нет только в четырех районах области
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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Резкий скачок заболевших коронавирусом зафиксирован на Смоленщине. Фото: pixabay.com.Резкий скачок заболевших коронавирусом зафиксирован на Смоленщине. Фото: pixabay.com.
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На Смоленщине зафиксирован резкий скачок заболевших коронавирусом. По данным на 11 мая, инфекция обнаружена у 905 жителей региона, 562 находятся в больницах. За последнее время рост заболевших произошел из-за вспышки инфекции в Ярцеве. В то же время инфицированных нет только в четырех районах области – Велижском, Ершичском, Хиславичском и Холм-Жирковском районах.

Всего в Смоленской области под медицинским наблюдением находится 4013 человека, из них 3451 в режиме самоизоляции. Полностью выздоровели 264.

Резкий скачок заболевших коронавирусом зафиксирован на Смоленщине. Оперативный штаб Смоленской области.

Резкий скачок заболевших коронавирусом зафиксирован на Смоленщине. Оперативный штаб Смоленской области.

- За последние сутки проведено более 14,5 тысяч тестов. Исследования по-прежнему проводят специалисты четырех лабораторий – в Центре гигиены и эпидемиологии, Клинической больнице, Центре профилактики и борьбы со СПИД и противотуберкулезном диспансере, - сообщили в Роспотребнадзоре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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