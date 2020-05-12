В Смоленске бизнес перешел на онлайн-продажи продукции

12 Май 2020 2020-05-12T12:10:54+03:00

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В Смоленске ряд предпринимателей перешли на онлайн-продажи продукции. Центр «Мой Бизнес» запустил рекламные кампании для представителей бизнеса, пострадавших во время кризиса из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

В частности, предпринимателям предлагают продвижение бизнеса в интернете.

- От предпринимателей региона поступило более 200 обращений. Для первых обратившихся уже запущены рекламные кампании в социальных сетях и контекстная реклама в поисковиках, проведены фото-сессии товаров и сняты промо-ролики. Стоимость компании на одного бизнесмена составляет 35 тысяч рублей, - сообщили в администрации региона.

На удаленку перешли даже спортзалы, многочисленные секции и школы танцев. В домашних условиях предлагают заниматься взрослым и детям.

Узнать больше о том, кто может получить поддержку, можно ежедневно по телефону Центра - (4812) 638-038 (доб.1) с 08:00 до 22:00

ИСТОЧНИК KP.RU