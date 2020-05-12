2020-05-12T12:10:54+03:00
Общество

В Смоленске бизнес перешел на онлайн-продажи продукции

Бизнесменам оказывают антикризисные услуги
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
В Смоленске бизнес перешел на онлайн-продажи продукции. Фото: pixabay.com.В Смоленске бизнес перешел на онлайн-продажи продукции. Фото: pixabay.com.
Изменить размер текста:

В Смоленске ряд предпринимателей перешли на онлайн-продажи продукции. Центр «Мой Бизнес» запустил рекламные кампании для представителей бизнеса, пострадавших во время кризиса из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки по коронавирусу.

В частности, предпринимателям предлагают продвижение бизнеса в интернете.

- От предпринимателей региона поступило более 200 обращений. Для первых обратившихся уже запущены рекламные кампании в социальных сетях и контекстная реклама в поисковиках, проведены фото-сессии товаров и сняты промо-ролики. Стоимость компании на одного бизнесмена составляет 35 тысяч рублей, - сообщили в администрации региона.

На удаленку перешли даже спортзалы, многочисленные секции и школы танцев. В домашних условиях предлагают заниматься взрослым и детям.

Узнать больше о том, кто может получить поддержку, можно ежедневно по телефону Центра - (4812) 638-038 (доб.1) с 08:00 до 22:00

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Памятник Воину-освободителю установили в Шумячском районе
138 нелегалов задержали в Смоленской области
39 памятников благоустроили железнодорожники в Смоленской области
Еще два человека умерли от коронавируса в Смоленской области
В Смоленске бизнес перешел на онлайн-продажи продукции
Больных коронавирусом в Смоленской области приближается к тысячи
В Смоленской области привели в порядок воинское захоронение
Как прошел День Победы-2020 в Смоленске
100 тонн сена сгорело в Смоленской области
Фотоловушка подловила семью зубров в Смоленском Поозерье
Проект благоустройства пожарного депо показали в Смоленске
Резкий скачок заболевших коронавирусом зафиксирован на Смоленщине
Дорогая иномарка сгорела на глазах у хозяев в Смоленске
В Смоленской области нашли фальшивые деньги
7 человек с диагнозом Covid-19 умерли в Смоленской области
В Смоленске ремонтируют улицу, названную в честь героя войны
Вертолеты пролетят над Смоленском в День Победы