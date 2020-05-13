13 Май 2020 2020-05-13T15:07:12+03:00

В регионе произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы

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Смоленских автомобилистов предупредили о животных на дорогах: весной лоси, кабаны, косули нередко становятся причиной ДТП с тяжкими последствиями. По данным отдела пропаганды областного УГИБДД, с начала года в регионе произошло два ДТП, в которых пострадали два человека.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей обращать внимание на дорожные знаки, которые установлены вблизи мест миграции животных, и соблюдать скоростной режим.

Ранее под Смоленском на трассе М1 сбили лося. Полуторагодовалое животное попало под две машины (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU