Смоленских автомобилистов предупредили о животных на дорогах
В регионе произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы
Смоленских автомобилистов предупредили о животных на дорогах. Фото: отдел пропаганды областного УГИБДД.
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Смоленских автомобилистов предупредили о животных на дорогах: весной лоси, кабаны, косули нередко становятся причиной ДТП с тяжкими последствиями. По данным отдела пропаганды областного УГИБДД, с начала года в регионе произошло два ДТП, в которых пострадали два человека.
Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей обращать внимание на дорожные знаки, которые установлены вблизи мест миграции животных, и соблюдать скоростной режим.
Ранее под Смоленском на трассе М1 сбили лося. Полуторагодовалое животное попало под две машины (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU