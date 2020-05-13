2020-05-13T15:07:12+03:00
Общество

Смоленских автомобилистов предупредили о животных на дорогах

В регионе произошло два ДТП, в которых два человека получили травмы
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
Поделиться:
Смоленских автомобилистов предупредили о животных на дорогах. Фото: отдел пропаганды областного УГИБДД.Смоленских автомобилистов предупредили о животных на дорогах. Фото: отдел пропаганды областного УГИБДД.
Изменить размер текста:

Смоленских автомобилистов предупредили о животных на дорогах: весной лоси, кабаны, косули нередко становятся причиной ДТП с тяжкими последствиями. По данным отдела пропаганды областного УГИБДД, с начала года в регионе произошло два ДТП, в которых пострадали два человека.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей обращать внимание на дорожные знаки, которые установлены вблизи мест миграции животных, и соблюдать скоростной режим.

Ранее под Смоленском на трассе М1 сбили лося. Полуторагодовалое животное попало под две машины (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24