18 Май 2020 2020-05-18T09:55:45+03:00

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В Вязьме мужчину спасли с балкона горящей квартиры, сообщает пресс-служба регионального МЧС. ЧП произошло в районе 23.00 на улице Кронштадтской.

Мужчина обнаружил, что горит постельное белье, но сам не смог справиться с огнем и выбежал на балкон, откуда его по лестнице вывели подоспевшие пожарные, вызванные соседями.

Специалисты не исключают вероятность того, что причиной возгорания стал один из электроприборов. Однако утверждать точно пока еще рано, на данный момент проверочные мероприятия продолжаются, сообщили в ведомстве.

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ИСТОЧНИК KP.RU