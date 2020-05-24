Два жителя Смоленской области погибли от коронавируса
Еще два человека погибли от осложнений, которые начались после попадания коронавирусной инфекции в организм. Таким образом, по данным на 24 мая, общее число смертей выросло до 15.
Также продолжает расти число заразившихся. За сутки лабораторные тесты подтвердили положительный диагноз еще у 67 человек. Число заболевших выросло до 1603. 563 человек выздоровели.
Что касается общей картины, то на сегодняшний день Смоленщина занимает 42 место среди других регионах по числу заразившихся, догоняя соседей.
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ИСТОЧНИК KP.RU