Два жителя Смоленской области погибли от коронавируса

24 Май 2020 2020-05-24T13:39:40+03:00

15 человек не смогли справиться с осложнениями, которые начались после попадания инфекции в организм

Изменить размер текста: A A

Еще два человека погибли от осложнений, которые начались после попадания коронавирусной инфекции в организм. Таким образом, по данным на 24 мая, общее число смертей выросло до 15.

Также продолжает расти число заразившихся. За сутки лабораторные тесты подтвердили положительный диагноз еще у 67 человек. Число заболевших выросло до 1603. 563 человек выздоровели.

Что касается общей картины, то на сегодняшний день Смоленщина занимает 42 место среди других регионах по числу заразившихся, догоняя соседей.

Читай также:

Детские лагеря могут открыться с середины лета (подробнее).

Смоленские медики жалуются о невыплате надбавки (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU