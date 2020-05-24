В Смоленске легковушка на скорости влетела в столб [ВИДЕО]

24 Май 2020 2020-05-24T12:51:57+03:00

В Смоленске легковушка на скорости влетела в столб. Фото: паблик «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.

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В Смоленске легковушка на скорости влетела в столб. ДТП произошло около 12.00 на окружной дороге в районе Миловидово 24 мая, сообщают очевидцы в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.

По словам водителей, внедорожник получил серьезные повреждения. На месте происшествия работает бригада медиков. О пострадавших и характере травм не сообщается.

Жалобы на развязку неоднократно поступали от автомобилистов - здесь нередко происходят ДТП. Ситуацию не удалось исправить даже с установкой светофора. Водители отмечают, что на участке дороги нужна камера и лежачий полицейский.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.smol.kp.ru/video/embed/780873" frameborder="0"></iframe> В Смоленске легковушка на скорости влетела в столб.Врачи оказывают помощь пострадавшим. Видео: «drive2_smolensk» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU