В Смоленске легковушка на скорости влетела в столб [ВИДЕО]
В Смоленске легковушка на скорости влетела в столб. ДТП произошло около 12.00 на окружной дороге в районе Миловидово 24 мая, сообщают очевидцы в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.
По словам водителей, внедорожник получил серьезные повреждения. На месте происшествия работает бригада медиков. О пострадавших и характере травм не сообщается.
Жалобы на развязку неоднократно поступали от автомобилистов - здесь нередко происходят ДТП. Ситуацию не удалось исправить даже с установкой светофора. Водители отмечают, что на участке дороги нужна камера и лежачий полицейский.
В Смоленске легковушка на скорости влетела в столб.Врачи оказывают помощь пострадавшим. Видео: «drive2_smolensk» ВКонтакте.! другой источник
ИСТОЧНИК KP.RU