2020-05-24T12:51:57+03:00
Происшествия

В Смоленске легковушка на скорости влетела в столб [ВИДЕО]

Врачи оказывают помощь пострадавшим
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленске легковушка на скорости влетела в столб. Фото: паблик «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.В Смоленске легковушка на скорости влетела в столб. Фото: паблик «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.
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В Смоленске легковушка на скорости влетела в столб. ДТП произошло около 12.00 на окружной дороге в районе Миловидово 24 мая, сообщают очевидцы в паблике «drive2_smolensk» соцсети ВКонтакте.

По словам водителей, внедорожник получил серьезные повреждения. На месте происшествия работает бригада медиков. О пострадавших и характере травм не сообщается.

Жалобы на развязку неоднократно поступали от автомобилистов - здесь нередко происходят ДТП. Ситуацию не удалось исправить даже с установкой светофора. Водители отмечают, что на участке дороги нужна камера и лежачий полицейский.

В Смоленске легковушка на скорости влетела в столб.Врачи оказывают помощь пострадавшим. Видео: «drive2_smolensk» ВКонтакте.! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

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