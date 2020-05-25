2020-05-25T07:22:51+03:00
Происшествия

В Смоленской области трагически закончились поиски пенсионера

Виктора Кириленко искали три дня
Виктория НИКОЛЬСКАЯ
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В Смоленской области трагически закончились поиски пенсионера. Фото: ПСО "Сальвар".В Смоленской области трагически закончились поиски пенсионера. Фото: ПСО "Сальвар".
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В Смоленской области трагически закончились поиски пенсионера – 88-летнего Виктора Кириленко. Мужчина пропал 20 мая – вышел из дома в городе Рославль в неизвестном направлении и не вернулся.

Родные и добровольцы ПСО «Сальвар» искали смолянина три дня, 23 мая поисковики завершили работы.

- Найден. Погиб, - написали поисковики в соцсетях. О причинах случившегося не сообщается.

Ранее в Смоленске завершены поиски 18-летнего парня. Поисковикам удалось установить местонахождение пропавшего (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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